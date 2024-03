Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power wird am Vormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 2,93 EUR.

Die Ballard Power-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 2,93 EUR abwärts. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 2,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.866 Ballard Power-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,59 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 90,66 Prozent Luft nach oben. Bei 2,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 9,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Am 07.11.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Am 11.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,755 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

