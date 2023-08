Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power büßt am Dienstagmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 4,19 EUR.

Die Ballard Power-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 4,19 EUR abwärts. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 4,10 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 29.009 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 3,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,19 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ballard Power gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,18 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,78 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 27,25 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,671 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

