Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power büßt am Dienstagvormittag ein

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 4,16 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 4,16 EUR abwärts. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 4,16 EUR. Bei 4,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.041 Ballard Power-Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 9,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 54,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 3,68 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 13,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 10.05.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 17,78 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,25 CAD erwirtschaftet worden waren, um 34,74 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,671 CAD je Ballard Power-Aktie.

