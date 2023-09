Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Ballard Power-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,83 EUR.

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,83 EUR. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.237 Ballard Power-Aktien.

Am 13.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 111,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Am 24.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ballard Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,24 CAD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 20,55 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,92 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 präsentieren.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,644 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ballard Power bedeutet

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ballard Power eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Ballard Power-Investment abgeworfen