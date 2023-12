Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Freitagvormittag

So bewegt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 3,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 3,36 EUR. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 3,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 330 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. 92,90 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2023 bei 2,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,60 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD je Aktie ausweisen dürften.

