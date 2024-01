Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Ballard Power

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 3,22 EUR.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 3,22 EUR. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,22 EUR. Bei 3,25 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 22.048 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Bei 6,49 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 101,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2023 bei 2,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 8,81 Prozent Luft nach unten.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,749 CAD ausweisen wird.

