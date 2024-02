Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 2,92 EUR.

Die Ballard Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr um 0,4 Prozent auf 2,92 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 2,91 EUR. Bei 2,91 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8.673 Ballard Power-Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 6,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 52,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,67 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,44 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,747 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

