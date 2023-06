Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:20 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 4,11 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ballard Power-Aktie bisher bei 4,12 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,08 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 36.864 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 9,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 54,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.05.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 CAD gegenüber -0,18 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,78 CAD im Vergleich zu 27,25 CAD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Ballard Power am 02.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,680 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

