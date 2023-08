Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Ballard Power

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 4,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 1,9 Prozent auf 4,35 EUR. Bei 4,37 EUR erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,35 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 44.591 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 9,03 EUR. Mit einem Zuwachs von 107,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ballard Power ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 CAD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,78 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 27,25 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,671 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

