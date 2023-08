Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zieht am Mittwochvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Um 09:19 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 4,32 EUR. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 4,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,35 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.337 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 9,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 109,10 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 14,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 10.05.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 17,78 CAD, gegenüber 27,25 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,74 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,671 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

