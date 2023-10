Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 3,26 EUR.

Die Ballard Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 3,4 Prozent auf 3,26 EUR nach. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,23 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.751 Ballard Power-Aktien.

Bei einem Wert von 6,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 99,91 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,15 EUR am 04.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Am 09.08.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,55 CAD – eine Minderung von 22,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,67 CAD eingefahren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

