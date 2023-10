Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,5 Prozent auf 3,29 EUR ab.

Bei 3,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 16.353 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 6,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 98,09 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

