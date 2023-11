Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 3,55 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 3,55 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,43 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 436.328 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 7,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,13 USD erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,98 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,29 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD – das entspricht einem Zuwachs von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,713 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

