Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,16 EUR ab.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 3,16 EUR. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,16 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,16 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4.149 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 105,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,94 EUR am 30.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 7,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,713 CAD ausweisen wird.

