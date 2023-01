Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,11 EUR. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 5,23 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.981 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 55,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 22,54 Prozent Luft nach unten.

Am 07.11.2022 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 28,74 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 31,40 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,818 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com