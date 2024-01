Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag im Minus

So entwickelt sich Ballard Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 3,50 USD.

Die Ballard Power-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 3,50 USD abwärts. Bei 3,47 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 438.009 Ballard Power-Aktien.

Bei 7,10 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 50,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,13 USD. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 12,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,749 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

