Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 3,26 EUR.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,26 EUR ab. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,26 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 1.602 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,99 Prozent hinzugewinnen. Am 10.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,84 Prozent.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD. Im Vorjahresviertel waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,749 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr bedeutet