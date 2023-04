Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Mittag

Die Aktie verlor um 21:18 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,44 EUR aus. Bei 4,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 94.670 Ballard Power-Aktien.

Bei einem Wert von 11,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2022). 59,37 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,87 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 17.03.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,19 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,19 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,88 CAD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Ballard Power am 02.05.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,721 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

