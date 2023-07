Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Ballard Power-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 3,72 EUR.

Die Ballard Power-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,72 EUR. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 3,71 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 32.421 Ballard Power-Aktien.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,08 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 144,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 3,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 0,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 10.05.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 17,78 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,25 CAD erwirtschaftet worden waren, um 34,74 Prozent verringert.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,672 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

