Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Ballard Power-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 4,28 EUR.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:09 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 4,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 4,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 27.684 Stück.

Am 16.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 111,05 Prozent wieder erreichen. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 14,00 Prozent Luft nach unten.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 20,55 CAD, gegenüber 27,25 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,56 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,666 CAD je Ballard Power-Aktie.

