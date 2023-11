Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit kräftigen Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,1 Prozent auf 3,06 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie musste um 12:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 6,1 Prozent auf 3,06 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 3,05 EUR. Bei 3,15 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 182.494 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 112,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 2,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Am 07.11.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD – das entspricht einem Zuwachs von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,713 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

