Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 3,20 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 11:54 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 3,20 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.033 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 102,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2023 Kursverluste bis auf 2,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,19 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,74 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,749 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

