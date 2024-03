Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Mittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Ballard Power zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:56 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 3,08 EUR. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 3,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,03 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 33.141 Aktien.

Am 10.03.2023 markierte das Papier bei 5,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,40 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 2,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,04 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD – das entspricht einem Zuwachs von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,740 CAD einfahren.

