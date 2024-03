Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 6,6 Prozent auf 3,09 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 6,6 Prozent auf 3,09 USD. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,36 USD. Zuletzt wechselten 2.802.195 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 84,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,12 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 11.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,740 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren bedeutet

SNB trennt sich im großen Stil von Ballard Power-Aktien

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren gekostet