Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 2,99 EUR ab.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 2,99 EUR. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,99 EUR. Mit einem Wert von 3,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.380 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2023 bei 5,27 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,57 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,65 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 11,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Ballard Power gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,95 CAD im Vergleich zu 28,74 CAD im Vorjahresquartal.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 11.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,755 CAD je Aktie aus.

