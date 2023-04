Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagvormittag höher

Die Ballard Power-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 4,62 EUR. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,62 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,60 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 9.098 Ballard Power-Aktien.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 17.03.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,19 CAD – eine Minderung von 39,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,88 CAD eingefahren.

Am 02.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,721 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com