Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ballard Power

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 4,56 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 4,56 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 4,53 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 4,55 USD. Zuletzt wechselten 286.175 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 markierte das Papier bei 9,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 50,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 3,98 USD. Abschläge von 12,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,13 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 20,55 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,92 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 08.11.2023 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,644 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

