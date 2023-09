Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 3,96 USD.

Die Ballard Power-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 3,96 USD abwärts. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,96 USD. Bei 4,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 288.318 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 13.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.08.2023 (3,90 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 1,39 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 09.08.2023. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,55 CAD – das entspricht einem Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

