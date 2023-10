Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochmittag gesucht

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,55 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:53 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 3,55 EUR zu. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,56 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.373 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,49 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,89 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 3,15 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 12,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,92 Prozent zurück. Hier wurden 20,55 CAD gegenüber 26,67 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Ballard Power angefallen

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart leichter