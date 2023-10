Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 3,82 USD.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,1 Prozent auf 3,82 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 679.831 Stück.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD. 85,92 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 3,31 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 20,55 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,67 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,640 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

