Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,8 Prozent auf 3,46 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 3,46 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 3,45 USD. Bei 3,54 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 57.479 Ballard Power-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,09 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 18,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 70,81 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Ballard Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 CAD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,69 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 20,13 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,480 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

