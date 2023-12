Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Montagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,36 EUR ab.

Um 12:03 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,33 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,35 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 30.006 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,49 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2023 auf bis zu 2,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,95 CAD im Vergleich zu 28,74 CAD im Vorjahresquartal.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,731 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

