Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag gefragt

Ballard Power im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 3,42 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 2,2 Prozent auf 3,42 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,50 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 3,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 520.899 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,10 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 51,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 3,13 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD. Im Vorjahresviertel waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,748 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet