Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 3,05 EUR ab.

Die Ballard Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,05 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 3,03 EUR. Bei 3,05 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 16.584 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 3,48 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2023. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,748 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

