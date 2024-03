Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 2,82 EUR.

Die Ballard Power-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 2,82 EUR. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,82 EUR. Bei 2,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 27.111 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 86,15 Prozent zulegen. Bei 2,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 6,96 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.03.2024 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 63,12 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,74 CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,703 CAD je Ballard Power-Aktie.

