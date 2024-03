Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag freundlich

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 2,87 EUR.

Die Ballard Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 2,87 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,89 EUR an. Bei 2,79 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.416 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). 83,18 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 7,71 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 11.03.2024 vor. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 63,05 CAD gegenüber 28,74 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,740 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

