Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Hausse bei Ballard Power am Nachmittag

Um 16:07 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 9,0 Prozent auf 4,70 USD. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,73 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 937.057 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 97,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,98 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 10.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 17,78 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 27,25 CAD umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,680 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie auf Talfahrt: Darum bleibt CEO Marsh dennoch optimistisch

Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel abgeschlagen: Ballard Power macht weniger Umsatz

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com