Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 3,76 EUR abwärts.

Der Ballard Power-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:22 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 3,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,73 EUR. Bei 3,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 16.043 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2022 markierte das Papier bei 8,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 115,54 Prozent Luft nach oben. Am 24.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.08.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,644 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

