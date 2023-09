Ballard Power im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag im Plus

12.09.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 4,10 USD.

Werbung

Um 16:07 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,10 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,12 USD. Bei 3,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 223.668 Ballard Power-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,14 USD) erklomm das Papier am 13.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 98,41 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,90 USD am 25.08.2023. Mit einem Kursverlust von 4,88 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Am 09.08.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,55 CAD – eine Minderung von 22,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,67 CAD eingefahren. Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ballard Power bedeutet NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ballard Power eingebracht NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Ballard Power-Investment abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com