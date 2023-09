Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power behauptet sich am Vormittag

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Ballard Power-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 3,77 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:18 Uhr bei 3,77 EUR. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 3,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 3,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.315 Ballard Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 53,43 Prozent niedriger. Am 24.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 4,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,644 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

