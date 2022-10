Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verteidigt Stellung am Mittag

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Vor Fed-Protokoll: DAX knapp im Plus -- CropEnergies kann Umsatz steigern -- KlöCo mit Gewinnwarnung -- Gerresheimer auf Wachstumskurs -- LVMH, Credit Suisse im Fokus

Bank of England will Anleihekäufe wie geplant am Freitag einstellen - Bedrohungen der Finanzstabilität. Ölpipeline "Druschba" aus Russland: Polnischer Betreiber meldet Leck. Deutsche Telekom sichert sich Rechte an Fußball-Spielzeiten. Rosneft will nach Leck an Druschba-Pipeline Vorkehrungen treffen. Mercedes will Effizienz in Fahrzeugproduktion durch Cloud-Lösung von Microsoft erhöhen.