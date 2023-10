Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Ballard Power im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Ballard Power. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,60 EUR zu. Bei 3,64 EUR erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 3,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 42.803 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 80,15 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 3,15 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 14,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,24 CAD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 20,55 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 26,67 CAD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Ballard Power angefallen