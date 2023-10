Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 3,74 USD abwärts.

Das Papier von Ballard Power befand sich um 16:06 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,6 Prozent auf 3,74 USD ab. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,68 USD ein. Bei 3,80 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 470.146 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 89,92 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 3,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,92 Prozent zurück. Hier wurden 20,55 CAD gegenüber 26,67 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Ballard Power angefallen