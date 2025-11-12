Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag kaum verändert

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Ballard Power-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,57 USD.

Bei der Ballard Power-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 3,57 USD. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 3,68 USD. Bei 3,52 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 129.443 Aktien.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,09 USD an. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 12,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 71,71 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2024.

Am 11.08.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,13 Mio. CAD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,480 CAD einfahren.

