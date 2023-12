Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Ballard Power. Mit einem Kurs von 3,33 EUR zeigte sich die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 3,33 EUR zeigte sich die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,35 EUR an. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,31 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,31 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 22.094 Aktien.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,49 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 48,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2023 bei 2,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 11,66 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 37,95 CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 28,74 CAD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,731 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

