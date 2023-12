Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,4 Prozent auf 3,52 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 3,52 USD. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,49 USD ein. Bei 3,56 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 152.560 Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 7,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 101,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 3,13 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 11,10 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 07.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,95 CAD im Vergleich zu 28,74 CAD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD ausweisen wird.

