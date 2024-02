Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 3,04 EUR.

Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 3,04 EUR. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,04 EUR. Bisher wurden heute 28.762 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Bei 6,12 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 101,25 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,67 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 12,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,756 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Abgaben