Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Ballard Power am Dienstagnachmittag tief südwärts

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 3,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 6,6 Prozent auf 3,11 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 3,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 408.628 Ballard Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,51 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 109,32 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,91 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 6,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Ballard Power gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,756 CAD je Ballard Power-Aktie.

