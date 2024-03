Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Das Papier von Ballard Power legte um 11:57 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 2,67 EUR. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,70 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 53.193 Ballard Power-Aktien.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,25 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 96,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2024 bei 2,59 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 2,96 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 11.03.2024 vor. Das EPS lag bei -0,23 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63,12 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 119,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die Ballard Power-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,720 CAD je Ballard Power-Aktie.

