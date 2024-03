Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Mittwochnachmittag

Kurs der Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 2,78 USD abwärts.

Um 16:07 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 2,78 USD. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 2,77 USD. Bei 2,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.319.635 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2023 auf bis zu 5,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 105,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2024 bei 2,77 USD. Mit einem Kursverlust von 0,18 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Am 11.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 119,65 Prozent auf 63,12 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,720 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag im Plus

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach

Ballard Power steckt weiter tief in der Verlustzone fest - Aktie abgeschlagen